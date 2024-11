Suspeitos de aliciar ‘mulas do tráfico’ são presos na Grande São Paulo

Quatro pessoas foram presas sob suspeita de aliciar passageiros para viajar ao exterior transportando drogas. O material é frequentemente transportado em malas, amarrado ao corpo ou ingerido em cápsulas. A Polícia Federal informou que o número de mulheres tentando embarcar com cocaína pelo Aeroporto Internacional de São Paulo aumentou. Dois homens foram detidos em um sobrado localizado em Mauá, na Grande São Paulo. Eles se reuniam no local para planejar a distribuição das drogas. Outras duas prisões ocorreram no município de Itapevi. Um ex-policial militar e o chefe do grupo permanecem foragidos.