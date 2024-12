Tarcísio de Freitas sanciona lei que proíbe uso de celulares em escolas públicas de SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou uma lei que proíbe o uso de celulares nas escolas públicas e particulares do estado. A medida entrará em vigor no próximo ano letivo, em 2025. O projeto foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa. Além dos celulares, tablets e dispositivos eletrônicos semelhantes também estão proibidos. A exceção é para estudantes com deficiência que necessitam da tecnologia.