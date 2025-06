Taste Festival em São Paulo traz experiência gastronômica completa

O Taste Festival, realizado no Parque Vila Lobos em São Paulo, apresenta 31 restaurantes e 90 empórios, oferecendo uma variedade de pratos, como feijoada e bobó de camarão. Chefs renomados ministram aulas gratuitas, ensinando receitas práticas para o dia a dia. Celso Zucatelli e Paloma Poeta, representantes da RECORD, se destacaram no evento ao compartilhar o preparo do risoto carreteiro, uma receita familiar especial.



