Taxista trava porta e chama a polícia para prender golpista que usava peruca no centro de SP

Uma mulher de origem mexicana foi presa em São Paulo após tentar fugir em um táxi. Conhecida por usar perucas como disfarce, ela cometia furtos contra vendedores de roupas na região do Mercadão. O motorista desconfiou e acionou a Guarda Civil Metropolitana (GCM). Com a criminosa, foram encontrados documentos, um celular e perucas. Ela já tinha passagem pela polícia.



