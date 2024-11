Técnico da Enel morre durante trabalhos no apagão que atingiu São Paulo

Um funcionário da Enel morreu eletrocutado em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo. A identidade e a idade do trabalhador não foram divulgadas. Este incidente é a oitava morte relacionada às chuvas que ocorreram na última sexta-feira. A Enel informou que está investigando as circunstâncias do acidente e afirmou seguir padrões de segurança rigorosos. A empresa também comunicou que está em contato com a família da vítima para oferecer apoio.