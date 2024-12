Na manhã deste sábado (7), a temperatura na Avenida Paulista, em São Paulo, deve chegar a 34ºC. Em Salvador (BA), sol forte na Praia do Farol da Barra com máxima de 33ºC. Porto Seguro apresenta 27ºC com sensação térmica de 30; previsão é de sol e máxima de 31ºC. Em Goiânia, dia ensolarado no Parque Cascavel com mínima de 21ºC e máxima de 32ºC.