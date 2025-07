Temporada de pinguins começa no litoral paulista

Durante a temporada até agosto, pinguins da Patagônia migram em busca de alimento e águas mais quentes no Brasil. No entanto, muitos chegam debilitados ao litoral de São Paulo , enfrentando desafios como a falta de alimento, redes de pesca e poluição. Para ajudar, uma força-tarefa oferece tratamento que inclui aquecimento e remédios. Ao encontrar um pinguim, o correto é contatar as autoridades para garantir o resgate adequado.



