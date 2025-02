Tenente-coronel é morto durante tentativa de assalto no Rio de Janeiro

O tenente-coronel da Polícia Militar, Carlos Vidal da Silva, foi morto a tiros depois de entrar em um bar e não perceber que os criminosos cometiam um assalto, no bairro Jardim América, zona norte do Rio de Janeiro. O militar ainda foi socorrido, mas não resistiu.



