Tentativa de roubo a carro-forte causa pânico em supermercado em Osasco

Uma tentativa de roubo a um carro-forte aconteceu em um supermercado em Osasco, Grande São Paulo, provocando pânico entre clientes e funcionários. Durante o incidente, houve troca de tiros entre os vigilantes e os criminosos, que atacaram enquanto os seguranças reabasteciam caixas eletrônicos. A quadrilha desistiu de pegar o dinheiro e fugiu em um carro roubado, abandonado nas proximidades. Uma cliente relatou que, ao ouvir os tiros, correu para o açougue com seu filho para se proteger. Apesar do caos, ninguém ficou ferido. As investigações continuam e até o momento ninguém foi preso.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!