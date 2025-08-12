Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Fala Brasil

Tetraplégico recebe bolsa de estudo e sonha com nova vida profissional

Após 25 anos internado, Clayton Cipriano busca inclusão social

Fala Brasil|Do R7

Clayton Cipriano, internado há 25 anos no Hospital Geriátrico Dom Pedro II desde que ficou tetraplégico aos 19 anos, ganhou uma bolsa integral para educação à distância e um dispositivo de acessibilidade do projeto Mãos Livres. Este dispositivo lhe permite usar melhor o computador e a internet, facilitando o início dos estudos em empreendedorismo digital, com um plano futuro de cursar direito. Aspirações que, segundo Clayton, visam ajudá-lo a se reintegrar à sociedade.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • fala-brasil
  • Acessibilidade
  • Educação
  • Empreendedorismo
  • Internet

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.