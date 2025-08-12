Tetraplégico recebe bolsa de estudo e sonha com nova vida profissional
Após 25 anos internado, Clayton Cipriano busca inclusão social
Clayton Cipriano, internado há 25 anos no Hospital Geriátrico Dom Pedro II desde que ficou tetraplégico aos 19 anos, ganhou uma bolsa integral para educação à distância e um dispositivo de acessibilidade do projeto Mãos Livres. Este dispositivo lhe permite usar melhor o computador e a internet, facilitando o início dos estudos em empreendedorismo digital, com um plano futuro de cursar direito. Aspirações que, segundo Clayton, visam ajudá-lo a se reintegrar à sociedade.
