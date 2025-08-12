Tetraplégico recebe bolsa de estudo e sonha com nova vida profissional

Clayton Cipriano, internado há 25 anos no Hospital Geriátrico Dom Pedro II desde que ficou tetraplégico aos 19 anos, ganhou uma bolsa integral para educação à distância e um dispositivo de acessibilidade do projeto Mãos Livres. Este dispositivo lhe permite usar melhor o computador e a internet, facilitando o início dos estudos em empreendedorismo digital, com um plano futuro de cursar direito. Aspirações que, segundo Clayton, visam ajudá-lo a se reintegrar à sociedade.



