Thiago Brennand é condenado a oito anos de prisão por estupro

O empresário Thiago Brennand foi condenado a oito anos de prisão pelo crime de estupro contra Stephanie Cohen, uma estudante de medicina. O caso ocorreu em 2021 em um hotel localizado na cidade de São Paulo . Além da pena privativa de liberdade, o réu deverá pagar uma indenização no valor de R$ 200 mil à vítima.

Stephanie relatou que foi dopada antes do ataque ocorrido nas dependências do hotel. A defesa do empresário se manifestou através do advogado dele, que classificou a decisão judicial como injusta e expressou confiança na reversão da sentença nos tribunais superiores.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!