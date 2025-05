Tiroteio em massa na Filadélfia deixa dois mortos e nove feridos

Um tiroteio em massa na Filadélfia, Estados Unidos, resultou em dois mortos e nove feridos. O ataque aconteceu logo após um encontro de carros em um parque onde diversos jovens estavam reunidos. O evento causou pânico entre as pessoas que estavam no local, que horas antes celebravam o Memorial Day com suas famílias. Das nove pessoas feridas, três são adolescentes que estão internados em estado grave.



