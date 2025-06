Tiroteio interdita Avenida Brasil, no Rio de Janeiro

Um tiroteio resultou na interdição da Avenida Brasil no Rio de Janeiro , nesta terça (3). A medida foi tomada pela Polícia Militar durante uma operação na região do Complexo de Israel. Motoristas e passageiros relataram intenso tiroteio e a presença de muitas viaturas. O local é conhecido por ser dominado pelo traficante Peixão, que está entre os criminosos mais procurados do Estado e investigado por terrorismo.



