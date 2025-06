Torcedor atingido por placa metálica em jogo do São Paulo ganha alta e recebe mensagem de ídolo

Atingido por uma placa metálica durante um jogo do São Paulo no estádio do Morumbis, no último dia 27 de maio, o caminhoneiro Ivan Bezerra da Silva já recebeu alta após passar 15 dias na UTI e se recupera em casa ao lado da família. Ele afirma ter recebido suporte do clube e recebeu uma mensagem de apoio de Leandro Guerreiro, ex-atacante que foi campeão brasileiro pelo clube do coração.



