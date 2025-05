Torcedor atingido por placa no estádio do Morumbis passa por cirurgia

Quatro pessoas ficaram feridas após a queda de uma placa metálica no estádio do Morumbis, durante a comemoração de um gol do São Paulo contra o Libertad, em jogo da Libertadores. A placa caiu do anel superior para o setor das cadeiras térreas. Ivan Bezerra da Silva, de 49 anos, foi atingido e está entubado em estado grave, sedado na UTI, com problemas pulmonares. Seu filho, Rian Gabriel da Silva, de 17 anos, está lúcido. As imagens do momento foram registradas por torcedores em seus celulares.



