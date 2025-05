Torcedores do São Paulo são atingidos por placa de metal que caiu no Morumbis

Um homem de 49 anos foi atingido por uma placa de metal que caiu durante o jogo do São Paulo, no estádio do Morumbi. O incidente aconteceu quando a torcida comemorava um gol. O homem foi socorrido por bombeiros no local, levado para o hospital e está em estado grave. Seus dois filhos também se feriram, incluindo um adolescente de 17 anos. O São Paulo investiga o ocorrido analisando imagens das câmeras de segurança para identificar como a placa se desprendeu.



