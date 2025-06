Imagens capturadas por câmeras de uma rodovia mostram um tornado se aproximando no estado americano do Missouri. Fortes rajadas de vento destelharam várias casas, derrubaram árvores e causaram queda de energia em diversas regiões. Segundo as autoridades, não há relatos de feridos.



