Tornados matam ao menos 16 e deixam rastro de destruição no Centro-Oeste dos EUA

Pelo menos 16 pessoas morreram após a passagem de tornados devastadores pela região Centro-Oeste dos Estados Unidos. As autoridades confirmaram nove mortes no Kentucky e outras sete no Missouri. O mau tempo também causou tempestades com granizo, destruiu mais de cinco mil casas, deixou dezenas de feridos e cerca de 40 mil moradores sem energia elétrica. Equipes de resgate seguem em busca de sobreviventes, enquanto alertas para novos tornados permanecem ativos até as 22h deste sábado (17).



