Traficante é morta por criminosos no Rio de Janeiro

Eveline Passos, conhecida como a traficante ‘Diaba Loira’, foi morta em um confronto entre facções por disputa de territórios no Rio de Janeiro. Traficantes do Comado Vermelho exibiram o armamento pesado usado na troca de tiros e comemoraram a tomada de comunidades na zona norte da cidade. O corpo dela foi deixada na rua após ser atingido por vários tiros de fuzil. Eveline ficou conhecida por se aliar a integrantes do CV e ser a ‘Blogueira do tráfico’, postando em suas redes sociais a rotina da comunidade. Segundo investigações, ela teria abandonado a facção original depois de desentendimentos, fugido e se aliado a traficantes rivais. Desde então, estava jurada de morte.



