Traficantes usam drones para monitorar carga de drogas no aeroporto de Guarulhos

Uma quadrilha tentou enviar mais de 160 quilos de pasta base de cocaína para a África do Sul, utilizando drones para monitorar a operação policial no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A intervenção envolveu o helicóptero Águia, mas os traficantes conseguiram fugir, abandonando pacotes de drogas em área restrita. A presença dos drones interrompeu pousos e decolagens por 46 minutos, afetando centenas de passageiros e levando ao cancelamento de seis voos e desvio de 35. A Polícia Federal investiga a possibilidade de uma nova rota do tráfico entre o aeroporto e comunidades vizinhas.



