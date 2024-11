Tragédia em Mariana: novo acordo de reparação de danos pode chegar a R$ 170 bilhões

Um novo acordo de reparação de danos decorrentes do rompimento da barragem da Samarco, em Mariana (MG), pode alcançar R$ 170 bilhões. A Vale comunicou ao mercado que esse valor inclui os R$ 38 bilhões já investidos em ações anteriores. As negociações haviam sido suspensas na Justiça em dezembro de 2023 devido a impasses relacionados ao montante. A tragédia ocorreu no dia 5 de novembro de 2015 e causou o maior desastre ambiental da história do país.