Transporte escolar atola em estrada precária em Medicilândia (PA)

Um transporte escolar, com várias crianças, ficou atolado em uma estrada lamacenta em Medicilândia, no Pará. Um morador local registrou as condições precárias da via. A prefeitura afirmou que está realizando melhorias, como a colocação de brita. Durante o incidente, as crianças permaneceram seguras e sob supervisão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!