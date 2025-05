Três chilenos são presos por usar aparelho para bloquear alarme de carros e furtar objetos

Três homens chilenos foram presos em São Paulo , suspeitos de furtar pertences de carros estacionados com o uso de um dispositivo que inibe o sinal de alarme dos veículos. Este dispositivo, camuflado em um rádio comunicador, bloqueava o sinal do alarme, impedindo que as portas fossem travadas, permitindo assim a entrada nos veículos sem necessidade de arrombamento. A polícia apreendeu dinheiro, relógios, óculos, um notebook e várias bolsas após denúncia de funcionários de um restaurante em Pinheiros. As vítimas reconheceram seus pertences na delegacia. Os suspeitos foram flagrados por câmeras enquanto cometiam os crimes.



