Três concessionárias concentram metade dos casos de ônibus vandalizados em São Paulo

Um novo relatório indica que três concessionárias de ônibus em São Paulo concentram metade dos casos de vandalismo. O documento revelou que 80% dos ataques ocorreram nas zonas sul e oeste da cidade, com a zona sul registrando 85 ônibus danificados. As imagens mostram vidros quebrados e reparos contínuos. Até o momento, três suspeitos foram presos e um adolescente apreendido. A SPTrans informou que quase 400 ônibus foram vandalizados. A Prefeitura e a Secretaria de Mobilidade Urbana repudiaram os ataques. Investigadores ainda buscam entender as motivações por trás desses atos.



