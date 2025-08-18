Três mulheres são encontradas mortas em área de mata na orla de Ilhéus (BA)

Três mulheres foram encontradas mortas em uma área de mata na orla de Ilhéus (BA). Elas desapareceram após saírem para caminhar com um cachorro na praia dos Milionários. O crime está sendo investigado como homicídio qualificado devido à sua natureza cruel e ao motivo fútil. Protestos ocorreram próximo ao local do crime, que ainda não tem suspeitos identificados.



