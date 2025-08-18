Logo R7.com
Três mulheres são encontradas mortas em área de mata na orla de Ilhéus (BA)

Corpos de três mulheres foram encontrados na orla de Ilhéus; investigação busca esclarecer o crime.

Fala Brasil|Do R7

Três mulheres foram encontradas mortas em uma área de mata na orla de Ilhéus (BA). Elas desapareceram após saírem para caminhar com um cachorro na praia dos Milionários. O crime está sendo investigado como homicídio qualificado devido à sua natureza cruel e ao motivo fútil. Protestos ocorreram próximo ao local do crime, que ainda não tem suspeitos identificados.

