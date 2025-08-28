Troca de tiros em avenida movimentada de SP termina com dois mortos

Dois homens morreram em um tiroteio na avenida Ricardo Jafet, em São Paulo . Segundo a polícia, eles estavam prontos para roubar casas. Outros dois suspeitos foram presos e parte da quadrilha fugiu. A ação foi registrada por funcionários de uma empresa nas proximidades, que se assustaram com os disparos. A polícia civil já monitorava o grupo especializado em roubos e tentava abordá-los quando houve a troca de tiros. Durante a tentativa de fuga, um dos suspeitos pulou em um córrego e outro invadiu uma casa no bairro. Investigadores buscam identificar outros membros da quadrilha.



