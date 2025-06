Trump anuncia discussão sobre acordo nuclear entre EUA e Irã

O presidente Donald Trump anunciou que os Estados Unidos e o Irã discutirão um acordo nuclear na próxima semana, durante a cúpula da Otan. Trump afirmou não se importar com o resultado das negociações e reiterou que os Estados Unidos destruíram as instalações nucleares do Irã. Um relatório preliminar de inteligência indicou danos menores do que o esperado inicialmente.



