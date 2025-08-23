Trump anuncia Washington como sede do sorteio da Copa do Mundo de 2026

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que a capital Washington vai sediar o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de futebol de 2026. Trump teve uma rara oportunidade de segurar o cobiçado troféu da competição e brincou ao receber a taça, perguntando se poderia ficar com ela. O presidente disse também que cidadãos de alguns países terão mais facilidade que outros para obter vistos para a Copa do Mundo. Além dos Estados Unidos, Canadá e México também vão sediar o torneio.



