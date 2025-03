Trump cita Brasil entre países que cobram muitos impostos dos EUA

O presidente Donald Trump fez seu primeiro discurso ao Congresso americano desde seu retorno à Casa Branca. Ele citou o Brasil entre os países que cobram muitos impostos dos Estados Unidos . Ele destacou a saída do Acordo de Paris e da Organização Mundial da Saúde e defendeu aumentos nos impostos sobre parceiros comerciais como México, Canadá e China. Trump elogiou Elon Musk pelos esforços para reduzir gastos do governo e prometeu encerrar a guerra na Ucrânia . Em uma mensagem conciliatória, leu um agradecimento do presidente ucraniano. O discurso gerou aplausos dos republicanos e protestos dos democratas. Um deputado chegou a ser retirado do plenário por interromper Trump.



