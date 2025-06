Trump convoca fuzileiros navais para conter protestos em Los Angeles

Os protestos violentos em Los Angeles, motivados por prisões de imigrantes, resultaram na decisão do presidente Donald Trump de enviar 700 fuzileiros navais para a cidade. Além disso, mais oficiais da Guarda Nacional estão sendo deslocados para proteger prédios federais. A medida foi confirmada pelo secretário de Defesa, Mark Esper. Até o momento, mais de 100 manifestantes foram detidos. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, anunciou que pretende processar o governo federal por violação da soberania do estado.



