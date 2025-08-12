Trump diz que Ucrânia e Rússia terão que trocar territórios pelo fim da guerra
Presidente americano planeja conversa com Zelensky e reunião com Putin no Alasca
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma conversa por telefone com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para discutir o término do conflito que já dura três anos e meio. Trump mencionou a possibilidade de troca de territórios entre Ucrânia e Rússia como parte das negociações.
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!
Últimas