Fala Brasil

Trump diz que Ucrânia e Rússia terão que trocar territórios pelo fim da guerra

Presidente americano planeja conversa com Zelensky e reunião com Putin no Alasca

Fala Brasil|Do R7

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma conversa por telefone com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para discutir o término do conflito que já dura três anos e meio. Trump mencionou a possibilidade de troca de territórios entre Ucrânia e Rússia como parte das negociações.

  • russia
  • Donald Trump
  • Estados Unidos
  • Guerra
  • Ucrânia

