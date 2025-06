Trump sobe tom das ameaças contra o Irã e pede rendição incondicional

O conflito no Oriente Médio avança para o sexto dia com bombardeios de ambos os lados. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez novas ameaças ao Irã, pedindo uma rendição incondicional e revelando a localização do líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei. Ele considera envolver diretamente os EUA em ataques a instalações nucleares do Irã.



