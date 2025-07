Trump vai ao Texas para avaliar impacto da catástrofe que já matou 121 pessoas

As inundações no Texas resultaram em 121 mortes e há 160 pessoas desaparecidas. As equipes permanecem empenhadas nas buscas. Na região mais atingida pela enchente, autoridades informaram que não instalaram sirenes devido à falta de verbas públicas. O presidente Donald Trump viajará ao Texas para avaliar as consequências da catástrofe.



