Trump volta a ameaçar impor tarifas aos países dos Brics

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que avalia a imposição de tarifas aos países do Brics durante um evento na Casa Branca. Ele reiterou a proposta de uma taxa de 10% sobre os países do bloco, que inclui Brasil, Rússia , Índia, China e África do Sul. Trump mencionou o fortalecimento do Dólar e disse que o Brics acabar rapidamente se tentar enfraquecê-lo. Novas tarifas de importação, incluindo uma taxa de 50% sobre produtos brasileiros, podem entrar em vigor a partir de 1º de agosto. Trump também relacionou essas decisões a acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!