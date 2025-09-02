Turista americano é preso por roubo a joalheria no Vietnã
O homem de 26 anos foi detido após roubar R$ 150 mil em joias
Um turista americano foi preso no Vietnã após ser flagrado roubando uma joalheria. O homem, de 26 anos, teria cometido o crime devido à falta de dinheiro durante sua viagem ao país asiático. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele atacou um segurança e invadiu a loja.
O incidente ocorreu quando ele encheu sua mochila com mais de R$ 150 mil em joias enquanto o funcionário da loja estava atordoado e incapaz de reagir. Do lado externo do estabelecimento, moradores locais tentaram impedir sua fuga; um deles chegou a usar uma barra de ferro para travar a porta. No entanto, o homem conseguiu escapar.
O jovem foi encontrado no apartamento onde estava hospedado e as joias foram recuperadas escondidas no banheiro do local. Caso seja condenado pelo crime cometido durante sua estadia no Vietnã, ele poderá enfrentar até 30 anos de prisão.
