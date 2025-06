Urso que vive em zoológico de Ribeirão Preto (SP) celebra 18 anos com direto a parabéns e bolo

Renan, um urso que vive no zoológico de Ribeirão Preto (SP), celebrou 18 anos com uma festa especial. O evento incluiu um bolo de melancia, uva, coco, banana e morango, feito com ingredientes já presentes em sua dieta. Os visitantes, incluindo muitas crianças, compareceram para parabenizar Renan. O urso, que chegou ao local aos 1 ano e 4 meses do zoológico de São Carlos, recebe cuidados especiais desde então. Renan é muito querido pela comunidade, e a celebração foi uma maneira de retribuir o carinho que ele recebe dos moradores da região.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!