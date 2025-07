Uso excessivo do celular pode causar lesões nas mãos e comprometer movimentos simples

O celular já virou extensão das mãos, sendo usado no trabalho, no lazer, nas refeições e até na hora de dormir. No Brasil, existem cerca de 480 milhões de aparelhos em uso, e os brasileiros passam mais de 9 horas por dia conectados. Esse uso intenso pode inflamar tendões, causar dores, dormência e comprometer atividades básicas, como digitar ou abrir um pote. Especialistas alertam para a importância de pausas, variações de movimento e alongamentos para prevenir lesões e doenças mais graves.



