Vasos na frente de prédio conseguem reduzir o número de ataques da gangue da bicicleta

A Gangue da bicicleta tem causado preocupação em São Paulo , agindo em várias regiões durante o dia. Um prédio no centro adotou uma solução criativa: vasos na calçada como barreira, permitindo que moradores usem o celular com mais segurança. Em um incidente, uma jovem foi roubada ao usar o celular na calçada. Após a instalação dos vasos, os roubos reduziram significativamente. A Secretaria de Segurança Pública informou que a Polícia Civil está em ação para identificar os criminosos e que 400 policiais militares foram incorporados ao policiamento da cidade. Neste ano, cerca de 25 mil celulares foram roubados em São Paulo.



