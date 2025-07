Veículo atravessa multidão e deixa dezenas de feridos em Los Angeles (EUA)

Dezenas de pessoas foram atropeladas por um veículo em Los Angeles, nos Estados Unidos. Pelo menos 30 pessoas estão entre as vítimas do motorista que atravessou a multidão do lado de fora de uma boate. Sete pessoas apresentam ferimentos graves. Nenhuma morte foi confirmada até o momento e investigações sobre a intenção do atropelamento estão em curso. Os bombeiros investigam se uma das pessoas resgatadas com ferimento de bala seria o motorista.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!