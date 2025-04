Veja a previsão do tempo para o Brasil no fim de semana

A previsão do tempo para o sábado indica um dia ensolarado em várias regiões do Brasil. Em Curitiba, a temperatura máxima será de 23 graus, enquanto no Rio de Janeiro alcançará 29 graus.



Cuiabá terá pancadas isoladas de chuva, com temperatura de 33 graus. Uma frente fria se aproxima da campanha gaúcha, trazendo ventos fortes e chuvas no final do dia. Em Porto Alegre e Brasília , os termômetros devem registrar 28 graus; São Paulo terá uma agradável máxima de 25 graus, e Recife aproveitará o calor de 31 graus.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!