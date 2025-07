Veja como aderir a acordo para reembolso de descontos indevidos no INSS

O governo anunciou o início do reembolso para aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos. O processo começará em 24 de julho com depósitos únicos. Beneficiários afetados entre março de 2020 e março de 2025 podem aderir ao acordo pelo aplicativo Meu INSS ou nas agências dos Correios a partir desta sexta-feira (11). Mais de 3,8 milhões de contestações foram registradas até agora. Os valores serão depositados na conta onde já recebem o benefício, e serão corrigidos pelo IPCA. Os pagamentos serão organizados em lotes de até 100 mil beneficiários.



