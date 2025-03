Veja como computador amorteceu tiro e salvou vida de homem durante assalto em São Paulo

Um motociclista morador de São Paulo sobreviveu a um assalto quando uma bala atingiu o computador portátil que ele carregava em sua mochila antes de ferir suas costas. Registros de segurança mostram cinco criminosos envolvidos no ataque. O homem, de 35 anos, foi socorrido e passou por cirurgia. Testes com armas como um revólver calibre 38, uma pistola 380 e uma 9mm mostraram como o material do notebook teve papel crucial na proteção. A moto foi encontrada em Osasco, e as bicicletas dos criminosos também foram localizadas pela polícia.



