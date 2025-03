Veja como evitar acidentes com baterias de veículos elétricos

Um incêndio destruiu um apartamento no Rio de Janeiro após a explosão da bateria de uma bicicleta elétrica em carregamento. Mauro relatou que seu irmão, que monitorava o dispositivo, conseguiu resgatar a mãe de 80 anos, mas acabou queimado e hospitalizado. O episódio destaca a necessidade de cuidados com baterias, como evitar exposição ao calor, não deixar na tomada por longos períodos e seguir as instruções do fabricante. Kaique, dono de uma bicicleta elétrica, compartilha suas precauções: manter longe de locais úmidos e não deixar no chão.



