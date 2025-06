Veja como pais devem se comportar diante de conflitos entre crianças

Durante uma festa junina no Distrito Federal, Douglas Felipe Lima, de 41 anos, empurrou um menino de 4 anos no palco. O incidente foi motivado por conflitos entre as crianças, e Douglas foi levado à delegacia. Em São Paulo , um pai empurrou um garoto na piscina de espuma após sua filha ser atingida brincando. O Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe violência contra crianças, e prevê punições para os agressores.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!