Veja como quadrilha de roubo de celulares monitorava vítimas em SP

Dois suspeitos de fazer parte de uma quadrilha especializada em roubos de celulares foram presos em São Paulo e liberados após audiência de custódia. O grupo atua em regiões movimentadas, especialmente em locais com vida noturna agitada, utilizando motos e um carro prata para facilitar a fuga. As vítimas são geralmente pessoas desatentas, aguardando transporte por aplicativo. A estratégia inclui monitoramento e comunicação constante entre os membros durante os ataques. Pelo menos seis jovens estão envolvidos, e cinco já foram identificados pela polícia.



