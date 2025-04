Veja como saber se você teve descontos indevidos no benefício do INSS e como reaver o dinheiro

Uma operação policial deflagrada na quarta-feira interrompeu um esquema de descontos irregulares destinados a sindicatos e associações em benefícios do INSS. A descoberta levou à demissão do presidente do instituto, Alessandro Stefanutto.



Um aposentado descobriu um desconto de quase R$ 80 e conseguiu reverter a cobrança após verificar o extrato e bloquear associações no site do INSS. Outro caso envolveu uma aposentada que, após cinco meses de cobrança indevida, conseguiu apenas cancelar o desconto com ajuda de um advogado, mas ainda não obteve o estorno.



O governo anunciou um plano para ressarcir integralmente os valores descontados, mas não divulgou detalhes sobre o processo ou critérios usados.



Especialistas recomendam verificar regularmente extratos e buscar apoio jurídico se necessário.



