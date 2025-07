Veja como taxação de 50% imposta por Trump a produtos brasileiros vai afetar economia e empregos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a imposição de uma tarifa de 50% sobre todas as exportações brasileiras a partir de 1º de agosto. A medida foi comunicada em carta ao presidente Lula e justificada por questões políticas internas no Brasil relacionadas ao ex-presidente Bolsonaro. O presidenteLuiz Inácio Lula da Silva, em resposta, convocou uma reunião com ministros para discutir ações, classificando a carta como ofensiva. "O Brasil vai tratar o caso com reciprocidade", afirmou Lula. O mercado reagiu negativamente à notícia das novas taxas.



