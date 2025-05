Veja o momento em que carro 'voa' durante manobra arriscada em dunas do Ceará

Um susto que poderia ter terminado em tragédia. Um carro foi gravado fazendo uma manobra arriscada sobre as dunas, no Ceará. As imagens mostram o momento em que a caminhonete sobe uma das dunas em alta velocidade, perde o controle, passa por cima de um buggy com três pessoas e aterrissa metros depois. O veículo ficou danificado e, apesar do susto, ninguém ficou ferido. Veja as imagens!



