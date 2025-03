Veja o que ainda precisa ser esclarecido na morte de Vitória após confissão de Maicol

A Polícia Científica concluiu a análise de dois dos dez telefones apreendidos relacionados ao assassinato da jovem Vitória Regina de Sousa. Maicol Antonio Sales dos Santos, o principal suspeito e assassino confesso, está detido na delegacia de Cajamar. Espera-se que os laudos periciais, que podem corroborar ou contestar a sua confissão, sejam divulgados nos próximos dias. Apesar de Maicol confessar ter agido sozinho, a defesa contesta a legalidade do depoimento, enquanto a família da vítima pede uma reconstituição do crime para esclarecer possíveis contradições. Evidências como marcas de sangue no veículo de Maicol e depoimentos indicam uma obsessão pela jovem, levantando dúvidas sobre a versão dos fatos apresentada até agora.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!