Veja o que mudou nas regras para tirar a cidadania italiana

O Brasil tem 30 milhões de descendentes italianos, que sempre tiveram a possibilidade de buscar a cidadania na Itália. No entanto, as regras estão prestes a mudar: um decreto-lei, que ainda precisa ser aprovado pelo Parlamento Italiano, concederia esse direito apenas para filhos e netos de italianos. Antes desse decreto, não havia limite de gerações, e o benefício poderia ser estendido até bisnetos e tataranetos. Com essa nova regra, cerca de sete em cada dez descendentes perdem direito a cidadania.



